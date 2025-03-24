По словам западных чиновников, соглашение по Черному морю может стать выгодным для РФ.

Черноморские государства Европы с тревожностью наблюдают за мирными переговорами между США и Россией по Украине, которые длятся 24 марта в Саудовской Аравии. Это связано со страхом европейских стран относительно возможного соглашения, которое восстановит часть влияния Москвы в спорных водах. Об этом пишет Financial Times.

В издании напомнили, что во время переговоров в Эр-Рияде будет обсуждаться безопасность в Черном море и потенциальное восстановление экспортных путей.

В частности советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что переговоры будут касаться "прекращения огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перемещать зерно, топливо и снова начать торговлю в Черном море".

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"Прибрежные государства ЕС - Румыния и Болгария - остерегаются любых значительных изменений статус-кво в Черном море в рамках любого более широкого потенциального соглашения между Россией и США", - отметили Financial Times официальные лица из региона.

По их словам, это может расширить оперативную зону для российского флота.

В FT подчеркнули, что Украина успешно вытеснила флот РФ из западной части моря, что является одним из крупнейших военных достижений Киева за время полномасштабной войны.

В то же время чиновники сообщили журналистам, что любое соглашение, которое будет заключено, станет выгодным для РФ и может повлиять на безопасность стран ЕС.

"Это наше соседство, и мы не будем доверять россиянам, если им будет разрешено больше свободы действий", - отметил один из чиновников.

В свою очередь специальный представитель Дональда Трампа, который возглавляет переговоры о прекращении огня, Стив Уиткофф был оптимистично настроен относительно переговоров с Россией.

"Я думаю, что в понедельник вы увидите в Саудовской Аравии реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня в Черном море на судах между обеими странами", - подчеркнул он в интервью Fox News.

Переговоры США и РФ - последние новости

Ранее издание Al Arabiya сообщило, что в Саудовской Аравии начались переговоры США и России. По словам журналистов, во время переговоров Вашингтон рассматривает соглашение о прекращении огня в Черном море, прежде чем достичь более широкого соглашения.

В то же время украинский нардеп Александр Мережко рассказал, какие есть ожидания от очередных переговоров США и РФ. По его словам, он скептически настроен к таким переговорам.

"Мы уже видели, что Путин, хотя на словах якобы выступает перед администрацией Трампа за перемирие, но его действия свидетельствуют совсем о другом. То есть кремлевский диктатор, как всегда, использует ту же модель: он говорит "да", но на самом деле, на деле делает совсем другое", - отметил политик.

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