В Госдепартаменте подчеркнули, что и дальше четко понятно, что Кремль не заинтересован в переговорах или прекращении войны.

В Государственном департаменте США заявили, что не знают о ведении разговоров с Украиной по любым мирным переговорам с Россией и подчеркнули, что любые переговоры - это дело Украины. Как сообщает "Радио Свобода", об этом сказал на брифинге представитель Госдепа Ведант Патель.

"Любые переговоры - это дело Украины. И, как мы уже неоднократно говорили: ничего об Украине без Украины происходить не должно. Нам неизвестно о каких-либо разговорах с Украиной относительно переговоров вне структуры формулы мира, по которой, как вы уже видели, происходит ряд встреч", - сказал он.

При этом в Госдепартаменте подчеркнули, что и дальше четко понятно, что Кремль не заинтересован в переговорах или прекращении войны.

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"А мы преданы поддержке наших украинских партнеров", – сказал представитель Госдепартамента.

Разговоры о переговорах с Россией - что известно

Ранее СМИ сообщали, что представители Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Отмечалось, что Украина, вероятно, будет иметь время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся более активные и срочные дискуссии о мирных переговорах.

В то же время, комментируя эту информацию, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что на него никто из лидеров стран Европейского Союза, США или других партнеров не давит.

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