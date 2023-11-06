Россию на самом деле интересует лишь свой собственный непроигрыш в войне, обязательное сохранение части оккупированных территорий и безнаказанность за военные преступления.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Россия на самом деле не желает переговоров с Украиной, а требует от нее капитуляции.

"Кто вообще сказал, что Россию интересуют "переговоры", "дипломатическое урегулирование" и другие разговоры о мире? Россию на самом деле интересует лишь свой собственный непроигрыш в войне, обязательное сохранение части оккупированных территорий, безнаказанность за военные преступления, сохранение репутации ключевого "беспредельщика" среди специфических стран, а главное – обязательная капитуляция Украины, которая может иметь разный вид. Или "ультимативно невыгодных соглашений", или затяжной войны, или глубокого внутриполитического кризиса", - сказал он.

Подоляк призвал не строить иллюзий в отношении России.

"Мир" для них – это лишь оперативная пауза, чтобы пройти через милитарно-пропагандистскую модернизацию и продолжить системно разрушать демократии. Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины. Это единственный правильный путь", - добавил советник.

Разговоры о переговорах с РФ

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони стала жертвой российских пранкеров. Известные пранкеры Вован и Лексус организовали телефонный разговор с Мелони якобы от имени председателя Комиссии Африканского союза и заставили поделиться откровенными словами о войне в Украине.

Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал Запад за "усталость от войны" и объяснил, почему такие тезисы являются крайне опасными.

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