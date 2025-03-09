Он будет продвигать главную идею Трампа о быстром прекращении войны РФ против Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубиоприедетв Джидду в понедельник для переговоров с представителями Украины.

На переговорах с украинцами он будет продвигать главную идею президента США Дональда Трампа о быстром прекращении войны РФ против Украины, пишет Голос Америки. В Джидде Рубио также встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы обсудить пути продвижения общих интересов и двусторонние отношения, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

Издание отметило, что на понедельник у президента Украины Владимира Зеленского также запланирована встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

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После этого делегация дипломатов и военных чиновников Украины во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком останется в Саудовской Аравии для переговоров с официальными лицами США. В состав украинской команды войдут министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса президента, полковник ВСУПавел Палиса.

Рубио присоединится к советнику США по нацбезопасности Майклу Уолтцу и спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу, который сказал, что "идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения и начального прекращения огня".

"Украина стремится к миру с первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное - двигаться быстро и результативно", - написал Зеленский в сети Х.

Напомним, что эти переговоры пройдут через 3 недели после переговоров этих самых чиновников США с представителями РФ в Эр-Рияде.

Переговоры США и Украины

МИД Саудовской Аравии подтвердило проведение переговоров между Украиной и США. Там сообщили, что они пройдут в Джидде. Согласно сообщению саудовского МИД, переговоры состоятся "на следующей неделе", но точной даты там не назвали.

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