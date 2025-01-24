Хотя российский диктатор требует капитуляции Украины, однако у него мало рычагов влияния, считают военные эксперты.

Несмотря на то, что российский правитель Владимир Путин требует капитуляции Украины, в нынешних условиях у него мало рычагов влияния, поэтому президент США Дональд Трамп должен дать российскому диктатору понять, что тот должен покинуть Украину. Об этом пишут американский полковник в отставке Джонатан Свит и эксперт по вопросам безопасности Марк Тот на страницах The Hill.

Авторы публикации напоминают, что Путин выразил "двойную позицию", когда заявил, что "готов к переговорам с США по войне в Украине", но в то же время продолжал настаивать на полной капитуляции Украины. Впоследствии во время заседания Совета безопасности вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым он "подтвердил готовность России участвовать в мирных переговорах с США". Однако, добавил, любое мирное урегулирование должно "устранить первопричины" войны в Украине.

Эти "первопричины", по словам Путина и его окружения, - это якобы "агрессивное поглощение" НАТО Восточной Европы, а также враждебное отношение украинской власти к этническим русским, их культуре, языку. Однако они не имеют реальной почвы, говорят авторы статьи.

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"Михаил Горбачев, покойный бывший лидер Советского Союза, признал, что в конце холодной войны не было обещаний не расширять НАТО. Более того, когда началась война Путина, Москва оттянула войска и технику от границы Финляндии и из Калининграда, чтобы воевать в Украине. Если он боится вторжения НАТО сейчас или в ближайшем будущем, это очень забавный способ показать это", - говорится в публикации.

Эксперты в своем материале отмечают, что для Путина целью войны является капитуляция Украины. В подтверждение этого напоминают слова его советника Николая Патрушева: "Нельзя исключить, что Украина вообще перестанет существовать в следующем году".

Также приводят высказывание госсекретаря США Марко Рубио, который во время слушаний в Сенате говорил, что "цель Путина заключается в том, чтобы иметь максимальные рычаги влияния, чтобы фактически навязать нейтралитет Украине, перестроиться, а затем вернуться и сделать это снова через четыре-пять лет".

Авторы статьи настаивают, что с такими капитуляционными требованиями Путина Запад должен дать ему понять, "что он или покинет Украину по собственному желанию, или его уберут".

В то же время, отмечают, "кроме оккупации 18 процентов территории Украины и ядерного арсенала, у Путина мало рычагов влияния": его армия за три года понесла большие потери, он был вынужден обращаться к Ирану и Северной Корее за оружием и военными, экономика России находится на грани краха, а российское влияние ослабевает с падением режима Башара Асада в Сирии.

"У него (Путина - ред.) нет выигрышной комбинации, и ему не следует продолжать какие-либо меры для сохранения лица. Посланием Трампа к Путину должно быть: покиньте Украину, иначе рискуйте потерять свою армию и свою страну", - говорится в статье.

Вероятные переговоры США и России по войне в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но без участия Киева. Также он сказал, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Вашингтоном, их прервали США. По словам диктатора, решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с Россией делает возможные переговоры "нелегитимными".

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что кремлевский диктатор Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что Россия "ждет сигналов" со стороны США, чтобы это произошло. Представитель Кремля также отметил, якобы Россия выступает за скорейшие переговоры с Соединенными Штатами.

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