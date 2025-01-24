Пресс-секретарь Путина заявил, что у них все готово к разговору с Трампом, однако решение принимает США.

Кремлевский диктатор Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия сейчас "ждет сигналов" со стороны США, чтобы это произошло.

Кроме того, на брифинге спикер Кремля подчеркнул, якобы Россия выступает за скорейшие переговоры с Соединенными Штатами, по вопросу разоружения. Это сделано в ответ на заявление Трампа о необходимости сокращения ядерных арсеналов, пишет ТАСС.

"Но нужно учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона. В переговорах по ядерному разоружению "мяч на стороне" США, хотя "время во многом упущено", - отметил Песков.

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"Говорящий рот Кремля" призвал не "гадать на кофейной гуще" о том, когда разговор между Путиным и Трампом может состояться. "Мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", - объяснил он.

Песков также сказал, что якобы президент Украины Владимир Зеленский не может быть готов к "сделке", так как "сам себе запретил переговоры" с Россией. А снижение цен на нефть, по его словам, "не приведет к завершению конфликта".

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