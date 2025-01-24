Ермак отметил, что Путин пытается говорить с США без Украины.

Российский диктатор Владимир Путин хочет договориться о судьбе Европы - без Европы, и говорить об Украине - без Украины.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.

"Путин пытается продвигать идею переговоров с США. Но у него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы - без Европы. И стремится говорить об Украине - без Украины. Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут", - подчеркнул он.

Видео дня

Руководитель ОП добавил, что так это не работает в современном мире.

Переговоры между РФ и США по Украине - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что либо российский диктатор Владимир Путин начнет переговоры о завершении войны, либо США введут более жесткие экономические санкции, включая тарифы и ограничения на экспорт российских энергоносителей.

Российский диктатор Владимир Путин заявил сегодня, что Москва готова к переговорам по Украине. Также он сказал, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Вашингтоном, их прервали США.

Глава РФ также высказался о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, они "доверительные и прагматичные".

Кроме того, российский диктатор сказал журналистам, что если бы у Трампа не "украли победу" на прошлых президентских выборах в США, войны в Украине можно было бы избежать.

Вас также могут заинтересовать новости: