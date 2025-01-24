Российский диктатор заявил, что если бы у Трампа не "украли победу" на прошлых выборах в США, войны в Украине можно было бы избежать.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине. Также он сказал, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Вашингтоном, их прервали США, сообщило прокремлевское агентство ТАСС.

По словам Путина, решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с Россией делает возможные переговоры "нелегитимными".

"Всерьез вести переговоры между РФ и Украиной в условиях запретительного декрета Зеленского вряд ли возможно. Киев с удовольствием хомячит за обе щеки сотни миллиардов долларов от спонсоров, но не спешит отменять решение о запрете переговоров с РФ", - сказал он.

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Путин считает, что Зеленский отменит свое решение о запрете диалога с Россией, когда союзники заставят его сесть за стол переговоров.

Глава РФ также высказался о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, они "доверительные и прагматичные".

Кроме того, российский диктатор подчеркнул, что если бы у Трампа не "украли победу" на прошлых президентских выборах в США, войны в Украине можно было бы избежать.

Переговоры между Украиной и РФ - важные новости

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что пока глава РФ сам не понимает, как выйти из этой войны, поэтому США и Европе стоит оказывать давление на него.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным остается в силе.

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