Обстановка в области безопасности мешает прогрессу в достижении целей договора о нераспространении ядерного оружия.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в Пентагоне заявили, что выступают за полную ликвидацию всего ядерного оружия в мире, однако признают, что есть факторы, которые мешают этому.

Об этом во время выступления в ООН заявил замминистра обороны США Колин Халь, сообщает пресс-служба Минобороны США.

По его словам, обстановка в области безопасности мешает прогрессу в достижении целей договора о нераспространении ядерного оружия.

"Несмотря на проблемы в текущей обстановке в области безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать взаимодействие с другими государствами, обладающими ядерным оружием, где это возможно, для снижения ядерных рисков, и мы будем делать это с реалистичными ожиданиями", — сказал он.

Чиновник отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину и ядерные угрозы со стороны Москвы мешают ядерному разоружению.

Он также отметил, что на вопрос нераспространении ядерного оружия оказывает давление модернизация и расширение своего ядерного оружия Китаем, разработка ядерного оружия Ираном и подготовка нового ядерного испытания Северной Кореей.

Наращивание ядерного вооружения:

6 августа стало известно о том, что Китай объявил о прекращении диалога с США из-за поездки Пелоси на Тайвань

Пекин также ввел санкции относительно спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

6 августа 2022 года Пентагон заявил о том, что Китай наращивает свой ядерный потенциал в 3-4 раза.

В Пентагоне обратили внимание на быстрое расширение Китаем модернизации и диверсификации своего ядерного потенциала. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кэл во время конференции ООН по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Несмотря на текущие вызовы безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с другими ядерными государствами, где это возможно, для уменьшения ядерных рисков, и мы будем делать это с реалистичными ожиданиями", – сказал Кэл.

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