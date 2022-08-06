На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в Пентагоне заявили, что выступают за полную ликвидацию всего ядерного оружия в мире, однако признают, что есть факторы, которые мешают этому.
Об этом во время выступления в ООН заявил замминистра обороны США Колин Халь, сообщает пресс-служба Минобороны США.
По его словам, обстановка в области безопасности мешает прогрессу в достижении целей договора о нераспространении ядерного оружия.
"Несмотря на проблемы в текущей обстановке в области безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать взаимодействие с другими государствами, обладающими ядерным оружием, где это возможно, для снижения ядерных рисков, и мы будем делать это с реалистичными ожиданиями", — сказал он.
Чиновник отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину и ядерные угрозы со стороны Москвы мешают ядерному разоружению.
Он также отметил, что на вопрос нераспространении ядерного оружия оказывает давление модернизация и расширение своего ядерного оружия Китаем, разработка ядерного оружия Ираном и подготовка нового ядерного испытания Северной Кореей.
Наращивание ядерного вооружения:
6 августа стало известно о том, что Китай объявил о прекращении диалога с США из-за поездки Пелоси на Тайвань
Пекин также ввел санкции относительно спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
6 августа 2022 года Пентагон заявил о том, что Китай наращивает свой ядерный потенциал в 3-4 раза.
В Пентагоне обратили внимание на быстрое расширение Китаем модернизации и диверсификации своего ядерного потенциала. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кэл во время конференции ООН по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия.
"Несмотря на текущие вызовы безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с другими ядерными государствами, где это возможно, для уменьшения ядерных рисков, и мы будем делать это с реалистичными ожиданиями", – сказал Кэл.
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