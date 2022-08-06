В Пентагоне обратили внимание на быстрое расширение Китаем модернизации и диверсификации своего ядерного потенциала.

Сейчас Китай находится на пути наращивания своего ядерного арсенала в три-четыре раза.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кэл во время конференции ООН по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия.

Он обратил внимание на быстрое расширение Китаем модернизации и диверсификации своего ядерного потенциала, а также его бряцанье оружием на этой неделе в Тайваньском проливе.

"Китай прямо сейчас находится в процессе наращивания ядерного арсенала очень быстрыми темпами - в три или даже в четыре раза", - сказал Кэл.

Он отметил, что в Пентагоне знакомы с заявлениями Китая о намерениях обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в Вашингтоне считают, что сейчас Пекин "не готов к такой работе".

"Одна из хороших вещей, которые мы видели в ситуации вокруг Тайваня - не было ядерных угроз со стороны Китая", - отметил Кэл.

Он также подчеркнул, что Пентагон не желает ничего большего, чем полной ликвидации всего ядерного оружия во всем мире.

"Несмотря на текущие вызовы безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с другими ядерными государствами, где это возможно, для уменьшения ядерных рисков, и мы будем делать это с реалистичными ожиданиями", – сказал Кэл.

"США искренне признают и подтверждают, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя вести. Мы призываем государства, которые имеют ядерное оружие, сотрудничать с Соединенными Штатами относительно мер по уменьшению риска и обеспечивать прозрачность в отношении ядерной позиции и доктрины", - добавил представитель Пентагона.

Как сообщал УНИАН, в пятницу Китай объявил о прекращении диалога с США по ряду вопросов, в том числе между военными командирами на театре военных действий и по вопросам изменения климата. Такое решение было принято в связи с возмущением по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пекин также ввел санкции относительно спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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