Майя Санду намекнула на последующий запрет партии.

Конституционный суд Молдовы признал пророссийскую политическую партию "Шор" неконституционной, сообщает государственное агентство Moldpres.

В ноябре правительство страны обращалось к Конституционному суду с просьбой проверить конституционность политической партии.

Ранее в этом году КС начал рассмотрение обращение. В ходе нескольких заседаний были рассмотрены доказательства того, что "Шор" занималась подкупом избирателей и участников антиправительственных акций протеста.

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Во время заседаний представители политической партии отвергали любые обвинения и квалифицировали их как "политические". В понедельник, 19 июня, судья КС огласил, что партия признана неконституционной. Параллельно с судебным заседанием под стенами КС проходила акция сторонников партии.

Президент страны Майя Санду, комментируя решение суда, заявила, что "Шор" – "партия, созданная из коррупции и для коррупции". Она также подчеркнула, что ее деятельность представляет опасность для конституционного строя и безопасности государства.

"Госучреждения проанализируют решение КС и предпримут следующие шаги, чтобы уважать и эффективно выполнять это решение", – анонсировала она.

Деятельность партии Шор - что нужно знать

Политическую партию "Шор" возглавляет беглый пророссийский политик и олигарх Илан Шор, в 2015 году приговоренный к тюремному сроку за мошенничество и отмывание денег. Приговор не имел юридической силы, пока не стал окончательным, что позволило Шору в 2019 году сбежать из страны.

После побега Шор продолжил вести политическую деятельность в Молдове и попал в парламент. The Washington Post со ссылкой на секретные материалы, полученные украинской разведкой, и чиновников сообщала, что ФСБ РФ использует Илана Шора для свержения прозападного правительства Молдовы. Он, как сообщается, стал заменой социалисту Игорю Додону, занимающему пост президент с 2016 по 2020 годы. После вторжения РФ в Украину политсила Шора устраивала серию антиправительственных акций протеста.

13 апреля Апелляционная палата Молдовы вынесла заочный приговор в отношении Шора, приговорив его уже к 15 годам лишения свободы. Впоследствии беглого депутата лишили мандата.

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