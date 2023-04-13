Сегодня Апелляционная палата Молдавии вынесла Илану Шору заочный приговор.

В четверг, 13 апреля, Апелляционная палата Молдовы вынесла заочный приговор в отношении главы пророссийской партии "Шор" Илана Шора, который еще в 2019 году выехал из страны, но при этом продолжает прилагать усилия к свержению местного правительства в сотрудничестве с ФСБ РФ.

По данным главы парламентской юридической комиссии Олеси Стамате, Палата оставила в силе свой прошлый приговор в отношении Шора. Также ему присудили 15 лет срока с конфискацией имущества в размере 5 млрд леев ($277 млн).

Телеграм-канал Moldova Libera отмечает, что Илан Шор воспринял свой приговор достаточно агрессивно и разразился угрозами в адрес судей АП.

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"Они вынесли приговор не мне, а самим себе. Они окажутся за решеткой очень и очень скоро. Это решение будет отменено ровно на второй день после смены режима", - сказал он.

Дело о "краже миллиона" и деятельность партии "Шор"

В 2015 году Суд первой инстанции присудил Шору 7 с половиной лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Речь идет о причастности к краже порядка 700 млрд долларов из трех молдавских банков. Приговор не имел юридической силы, пока не стал окончательным, а уже в 2019 году Илану Шору удалось сбежать из страны.

При этом судебное разбирательство не помешало политику ввести подрывную деятельность в стране при помощи своей политической партии "Шор", которая известна своими прокремлевскими взглядами.

28 февраля партия "Шор" собрала в центре Кишенева тысячи граждан с целью сместить действующее правительство. Людей подстрекали на митинги, спекулируя темой о повышении платежек за коммуналку. 15 марта, не без участия "Шор", люди снова вышли на улицы с требованиями к правительству.

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