Место Илана Шора в парламенте может занять Владимир Витюк.

Беглого депутата парламента Молдовы Илана Шора лишили мандата. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

По информации издания NewsMaker, решение принял парламент в рамках заседания 27 апреля. Теперь место Шора в парламенте вакантное.

По словам главы парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеси Стамате, беглого олигарха лишат мандата депутата в связи с решением Апелляционной палаты, которая приговорила его к 15 годам тюрьмы по подозрению в соучастии в "краже миллиарда".

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Теперь место Шора, согласно партийному списку, может занять Владимир Витюк, который ранее был членом Партии коммунистов, а следующим кандидатом является Виолета Иванов, также состоявшая в ПКРМ.

Дело о "краже миллиона" и деятельность партии "Шор" - что известно

В 2015 году Суд приговорил Шора к 7,5 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Следвовател установили его причастность к краже 700 млрд долларов из трех банков Молдовы. В 2019 году Шор сбежал из страны.

При этом он продолжал вести подрывную деятельность в стране через свою политическую партию "Шор", придерживащейся прокремлевских взглядов.

28 февраля партия "Шор" собрала в центре Кишенева митинг, чтобы нынешние правительство. 15 марта при участи этой же партии люди снова вышли на улицы.

13 апреля Апелляционная палата Молдовы вынесла заочный приговор в отношении Шора.

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