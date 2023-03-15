Члены "Шор" снова требовали оплатить их счета за коммунальные услуги.

Представители пророссийской партии "Шор" в среду, 15 марта, заблокировали в Молдове дороги местного и регионального значения. Они выкрикивали лозунги против нынешнего президента Майи Санду.

В Telegram-каналах движения "Движение для народа" и партии "Шор" появились видео, с проведенных акций. Протестующие перекрывали дороги, и требовали от президента Молдовы Майи Санду и ее партии PAS оплатить счета за коммунальные услуги.

Отмечается, что протесты прошли в Глодянах, Бричанах, Чимишлии, Флорештах, Шолданештах, Калараше, Бельцах и ряде других населенных пунктах.

Видео дня

"Из-за недостойного отношения главы кабинета министров акция блокирования дорог продолжается и сегодня. А завтра, 16 марта, мы соберемся в парламенте в 11:00, чтобы требовать утверждения законодательных инициатив, которые позволят реализовать ожидания более 713 тысяч граждан, подписавших инициативу "Руха за народ" о полной оплате счетов", - отмечается в заявлении партии "Шор".

Протесты в Молдове – что известно

12 марта партия "Шор" собрала митинг в Кишиневе. Участники протеста потребовали от PAS и Санду полностью оплатить коммунальные счета за зиму.

По данным правоохранителей, в Кишиневе задержали 54 человека, среди которых 12 несовершеннолетних.

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