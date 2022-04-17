В Страстную пятницу уроженки Украины и России совместно пронесли процессионный крест. Этот символический жест был сделан несмотря на резкую критику со стороны УГКЦ.

Папа Римский Франциск в ходе всенощной пасхальной мессы в Ватиканской базилике Святого Петра помолился на украинском.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на "Радио Ватикана".

Понтифик обратился к делегации с Украины, в составе которой был 33-летний мэр Мелитополя Иван Федоров, побывавший в плену, со словами на украинском: "Христос воскрес!"

"В этой темноте, в которой вы живете, господин мэр, господа депутаты, в кромешном сумраке войны и жестокости мы все молимся с вами и о вас в эту ночь", - сказал папа Франциск.

По данным Ватикана, около 5500 верующих приняли участие в праздничном богослужении в базилике Святого Петра.

Напоминается, что во время традиционной крестной дороги ("Via Crucis") возле Колизея в католическую Страстную пятницу уроженки Украины и России Ирина и Альбина совместно пронесли процессионный крест. Этот символический жест был сделан несмотря на резкую критику со стороны Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) и украинского посла Андрея Юраша.

Текст, зачитанный во время молитвенного стояния на этом этапе Крестного пути, был изменен. По словам директора зала печати Ватикана Маттео Бруни, он был сокращен до минимума, после чего состоялась молитва в молчании.

В воскресенье, 17 апреля, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католической Пасхи.

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