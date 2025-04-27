Отмечается, что президент США может повлиять на выбор преемника Франциска.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы следующим Папой выбрали американца. Такое мнение высказал корреспондент BILD Герберт Бауэрнебель.

По его словам, для Трампа участие в похоронах Папы Франциска было важным событием.

"У него много католических избирателей: 54% американских католиков проголосовали именно за республиканца (хотя сам Трамп с 2020 года называет себя "христианином без конфессии" - то есть ни протестантом, ни католиком)", - напомнили в BILD.

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Корреспондент издания считает, что теперь Трамп может повлиять на выбор преемника, чтобы на папском престоле был американец.

"Дело в том, что Франциск резко критиковал политику Трампа в отношении мигрантов. Однажды он сказал, что государственный лидер, который строит стены против мигрантов, "не является христианином"", - отметили в сообщении.

В то же время Трамп надеется на меньшее количество критики при новом понтифике. Скорее всего, он будет настаивать на "восстановлении консервативного католицизма американского образца".

"Среди возможных претендентов на папскую тиару даже есть популярные американцы - например, нью-йоркский кардинал Тимоти Долан, кардинал из Чикаго Блейз Джозеф Купич и кардинал из Ньюарка Джозеф Уильям Тобин", - подчеркнули в BILD.

Однако в издании добавили, что ни один из 10 американских кардиналов пока не считается фаворитом, поэтому повлиять на конклав президенту США будет очень сложно.

Кто может стать следующим Папой Римским?

Ранее в La Stampa назвали потенциальных преемников Франциска. Отмечается, что одним из главных фаворитов является итальянец Пьетро Паролин, который является опытным дипломатом, а в Церкви считают, что он обеспечит баланс между различными католическими душами.

Также стало известно, как выберут нового Папу Римского. Как оказалось, когда Папа умирает, то его место до следующих выборов занимает камерленго - второй важнейший человек в Ватикане. Именно этот человек следит за похоронами и руководит голосованием.

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