Франциск призвал много молиться за Украину.

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством и направил отдельное послание многострадальному украинскому народу.

"Дорогие братья и сестры, от всей души поздравляю сообщества восточных Церквей, как католические, так и православные, которые завтра будут праздновать Господнее Рождество", - сказал Папа Франциск, сообщают Новости Ватикана.

"Особым образом направляю это приветствие к братьям и сестрам многострадального украинского народа", – сказал он, на что паломники на площади Святого Петра откликнулись аплодисментами. "Пусть же рождение Спасителя вселит утешение, вселит надежду, вдохновит на конкретные шаги, которые смогут привести к прекращению боев и к миру. Помолимся за Украину и за мир", – призвал он.

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Папа Римский о войне в Украине

Папа Римский Франциск призвал к "скромному" Рождеству, а не потраченные на подарки деньги он предложил пожертвовать на помощь страждущему народу Украины.

Перед этим он заплакал во время традиционной молитвы в Риме, когда вспомнил о страданиях украинцев.

Кроме того, Франциск предлагал стать посредником в переговорах Украины и России, но в Кремле эту идею отвергли.

Интересно, что раньше у Папы Римского была совсем другая риторика. Так, в начале ноября он заявил, что жестокость, с которой российские военнослужащие действуют в Украине, не свойственна русскому народу. Он говорил, что имеет большое уважение к русскому народу и его гуманизму. Эти слова возмутили посла Украины в США.

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