Бенедикт подал в отставку в 2013 году по состоянию здоровья, став первым Папой, поступившим так, за 600 лет.

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI "очень болен".

Об этом сообщил нынешний Папа Римский Франциск и призвал молиться за бывшего папу Бенедикта, выступая на общей аудиенции.

В частности, Франциск попросил об особых молитвах за Бенедикта. При этом он не вдавался вподробности о состоянии бывшего Папы.

Видео дня

Ватикан заявил, что в последние часы у Бенедикта внезапно "ухудшилось" здоровье. В нем также говорилось, что до этого его состояние находится "под контролем" и что он постоянно находится под медицинским наблюдением.

Еще несколько недель назад те, кто видел Бенедикта, говорили, что он физически был очень слаб, но его разум все еще был острым.

Кто такой Папа Римский Бенедикт XVI

Бенедикт, которому сейчас 95 лет, подал в отставку в 2013 году, сославшись на ухудшение физического здоровья и умственных способностей. Он стал первым за 600 лет Папой, поступившим так. С тех пор он живет в монастыре на территории Ватикана.

Вас также могут заинтересовать новости: