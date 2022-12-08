Папе Франциску понадобилось около 30 секунд, чтобы овладеть собой.

Папа Римский Франциск во время молитвы Богородице в Ватикане заплакал, упомянув о страданиях украинцев.

"Пречистая дева, сегодня я хотел бы преподнести тебе благодарность украинцев", - начал Папа Франциск, но не смог продолжить из-за подступивших слез.

Он склонил голову и молчал примерно на 30 секунд. Когда Папа возобновил молитву, его голос дрожал.

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"Вместо этого я снова несу мольбы людей, стариков, отцов и матерей, молодых людей этой замученной страны, которая так много страдает", - закончил он спустя некоторое время.

Напомним, Папа Франциск уже не раз эмоционально высказывался о войне в Украине, а 25 февраля, через день после вторжения России в Украину, Папа вопреки всем правилам внезапно лично посетил посольство РФ в Ватикане, чтобы просить Россию прекратить агрессию.

Заявления Папы Римского о войне

28 ноября интервью журналу Amerika Папа Римский Франциск сказал, что "жесточайшими" участниками войны в Украине среди российских военных являются чеченцы и буряты. Он сказал, что в Украине многие люди приняли мученическую смерть. При этом отметил, что у него есть много информации о жестокости российских войск, которые вторглись в Украину.

До этого стало известно, что Папа Римский предлагал стать посредником на переговорах РФ и Украины. Однако в Кремле отказались от предложения Ватикана.

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