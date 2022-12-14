Папа Римский Франциск призвал к "скромному" Рождеству, а не потраченные на подарки деньги пожертвовать на помощь "страждущему народу Украины".
Как сообщает Sky News, во время общей аудиенции Франциск призвал к "конкретным жестам" милосердия для украинцев в праздничный период.
"Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем более скромное Рождество с более скромными подарками, и отправим то, что мы сэкономим, людям Украины, которые в этом нуждаются", – сказал он.
"Они голодны. Им холодно. Так много умирает из-за нехватки врачей и медсестер. Не забывайте их. Рождество в мире и с Господом, но с украинцами в сердце", – добавил понтифик.
Напомним, на прошлой неделе Папа Римский Франциск заплакал, когда вспомнил о страданиях украинцев во время традиционной молитвы в Риме.
Заявления Папы Римского о войне
28 ноября в интервью журналу Amerika Папа Римский Франциск сказал, что "самыми жестокими" участниками войны в Украине среди российских военных являются чеченцы и буряты. Он сказал, что в Украине многие люди приняли мученическую смерть. При этом отметил, что у него есть много информации о жестокости российских войск в Украине.
Ранее Папа Римский предлагал стать посредником на переговорах РФ и Украины, однако в Кремле отказались от предложения Ватикана.