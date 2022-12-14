Франциск призвал к скромному празднованию Рождества.

Папа Римский Франциск призвал к "скромному" Рождеству, а не потраченные на подарки деньги пожертвовать на помощь "страждущему народу Украины".

Как сообщает Sky News, во время общей аудиенции Франциск призвал к "конкретным жестам" милосердия для украинцев в праздничный период.

"Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем более скромное Рождество с более скромными подарками, и отправим то, что мы сэкономим, людям Украины, которые в этом нуждаются", – сказал он.

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"Они голодны. Им холодно. Так много умирает из-за нехватки врачей и медсестер. Не забывайте их. Рождество в мире и с Господом, но с украинцами в сердце", – добавил понтифик.

Напомним, на прошлой неделе Папа Римский Франциск заплакал, когда вспомнил о страданиях украинцев во время традиционной молитвы в Риме.

Заявления Папы Римского о войне

28 ноября в интервью журналу Amerika Папа Римский Франциск сказал, что "самыми жестокими" участниками войны в Украине среди российских военных являются чеченцы и буряты. Он сказал, что в Украине многие люди приняли мученическую смерть. При этом отметил, что у него есть много информации о жестокости российских войск в Украине.

Ранее Папа Римский предлагал стать посредником на переговорах РФ и Украины, однако в Кремле отказались от предложения Ватикана.

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