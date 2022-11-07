Оксана Маркарова не сдержалась и обратилась к Его Святейшеству.

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала слова Папы Римского, который увлекся "русским гуманизмом".

Маркарова сделала пост в Facebook.

"Сорри, не удержусь. Папа Римский как-то невнимательно читал Достоевского. Иначе Его Святейшество не удивлялся бы жесткости русских (которая как раз им естественно присуща). А несколько других произведений русских писателей/поэтов, включительно с Пушкиным, Куприным, Булгаковым, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы: гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547, ни в 1708, когда было грубо вырезано Батурин, ни в каждом событии после того...", - написала посол.

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