Атака на Кремль почти наверняка повысила восприятие угрозы у российского руководства.

Удар БПЛА по Кремлю за несколько дней до Дня победы демонстрирует растущую уязвимость России к таким атакам.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки. Атака на Кремль почти наверняка повысила восприятие угрозы у российского руководства, о чем также свидетельствуют отмены военных парадов 9 мая.

В британской разведке отмечают, что шесть российских регионов, оккупированный Крым и 21 город отменили парады в честь Дня победы 9 мая, ссылаясь на соображения безопасности.

Видео дня

"Празднование Дня Победы в Москве, вероятно, состоится, но в меньших масштабах. Прием президента России Владимира Путина после парада (последний раз состоялся в 2019 году) не состоится", - говорится в сообщении.

Отменен и традиционный марш "Бессмертного полка", на котором члены семей демонстрируют якобы фотографии погибших ветеранов ВОВ. Это следует за недавней отменой Армейских международных игр в России.

"Вероятность протестов и недовольства войной в Украине также, вероятно, повлияла на расчеты российского руководства", - добавляют в разведке Британии.

Атака на Кремль беспилотниками - что известно

Как сообщал УНИАН, атака на Кремль двумя беспилотниками была совершена в ночь на 3 мая. Россия бездоказательно обвинила в инциденте Украину, а Дмитрий Медведев даже призвал убить Владимира Зеленского.

Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность нашей страны к взрыву беспилотника над Кремлем. По его словам, Украина не атакует ни Путина, ни Москву. А пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров добавил, что перед Украиной в этой войне стоит задача освободить захваченные Россией территории, а не наносить удары по Москве.

Тем временем журналистка Sky News ссылаясь на источники сообщила, что по мнению чиновников Минобороны Великобритании, Россия инсценировала этот удар, поскольку имеет для этого гораздо больше мотивов. А вот для Украины такая атака на Кремль не выгодна с военной точки зрения.

В Евросоюзе же призвали Россию не использовать вероятную атаку дронов на Кремль как повод для обострения войны против Украины. Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель отметил, что украинцы защищают свою страну, но боевые действия ведут на украинской земле.

Вас также могут заинтересовать новости: