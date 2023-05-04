Ранее цены на пшеницу упали до двухлетнего минимума.

Цены на пшеницу на мировом рынке показали самый большой скачок за шесть месяцев. Это произошло на фоне эскалации напряженности в Черном море, которую спровоцировало заявление Москвы о сбитии двух беспилотников, атаковавших Кремль.

Cкачек цен произошел в непростое время для будущего "зернового коридора", по которому Украина экспортирует свою продукцию АПК через Черное море. По сообщениям турецких СМИ, в пятницу, 5 мая, заместители министров обороны Турции, России и Украины должны обсудить вопрос о продлении "зернового соглашения", срок действия которого, как заявляли в Москве, истекает 18 мая, сообщает агентство Bloomberg.

Агентство напоминает, что с конца июля 2022 года в рамках договоренностей на мировой рынок из Украины было вывезено почти 30 миллионов тонн зерновых, при этом основным пунктом назначения является Китай, за ним следуют Испания и Турция. Поставки кукурузы составляют около половины грузов, а пшеницы – около четверти.

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Вспышки напряженности было достаточно, чтобы спровоцировать всплеск сделок на мировом рынке пшеницы. Перед этим цены на нее упали до двухлетнего минимума на фоне благоприятных перспектив урожая в северном полушарии, где выращивается большая часть пшеницы в мире.

Атака беспилотников возобновила опасения по поводу мировых поставок пшеницы и вызвала у трейдеров обеспокоенность из-за того, что недавнее снижение цен могло зайти слишком далеко, сообщила по электронной почте аналитик Farm Futures Жаклин Холланд.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 1,2% до 6,475 доллара за бушель. Днем ранее цены подскочили на 5%. Цены на кукурузу снизились на 0,3% в четверг, в то время как цены на сою практически не изменились.

"Зерновое соглашение" - что необходимо знать

В июле 2022 года Россия и Украина при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с Организацией Объединенных Наций о возобновлении экспорта украинской аграрной продукции через Черное море. ООН и Турция стали гарантами реализации сделки.

Вывоз зерновых был остановлен с начала полномасштабной войны, поскольку РФ блокировала Черное море.

Действие соглашения продлевали в ноябре 2022 года и марте 2023 года.

Однако 20 марта Россия фактически остановила экспорт украинской аграрной продукции, заблокировав инспекции кораблей в Черном море.

25 апреля РФ обвинила Украину в атаках на пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма, заявив, что может заблокировать реализацию "зерновой сделки".

В ночь на 3 мая беспилотники атаковали территорию Кремля. В администрации президента РФ заявили, что таким образом Украина якобы совершила покушение на Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к этой атаке.

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