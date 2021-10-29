Последние 149 лет замок принадлежал одной семье.

В Шотландии за 11,3 миллиона фунтов стерлингов (15,5 миллиона долларов) продают уникальный замок Карестон из кирпича, построенный в XIII веке.

Об этом пишет Daily Mail.

На территории замка есть собственное озеро с лососем и форелью для любителей рыбалки.

Последние 149 лет замок принадлежал одной семье. Известно, что в 1872 году замок приобрел у графа Файфа тогдашний владелец льняной фабрики Джон Адамсон.

Читайте такжеВ Дании возвели самый высокий песчаный замок в мире (фото, видео)На первом этаже замка расположены четыре гостиных и библиотека, на втором – шесть спален и пять ванных комнат. На третьем этаже есть пять пустых комнат. Кроме того, в замке можно встретить искусно украшенные камины.

Поместье включает также три фермерских дома з землей.

Ранее сообщалось, что в Англии для старинного замка на острове ищут смотрителя.

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Автор: Катерина Шварц