Смотритель должен ночевать в замке не менее пяти дней в неделю и проверять комнаты после посетителей.

В Великобритании ищут смотрителя для старинного замка, расположенного на острове Сент-Майклз-Маунт на юго-западе Англии.

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Здание построено более 800 лет назад. По словам владельцев, им нужен тактичный и сдержанный человек.

Новый смотритель должен ночевать в старинном доме не менее пяти дней в неделю и проверять комнаты после посетителей в конце каждого дня.

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Автор: Катерина Шварц