В Великобритании ищут смотрителя для старинного замка, расположенного на острове Сент-Майклз-Маунт на юго-западе Англии.
Читайте такжеПодгорецкий замок на Львовщине попал в мировой рейтинг величественных заброшенных зданий от Daily MailОб этом говорится в сюжете ТСН.
Здание построено более 800 лет назад. По словам владельцев, им нужен тактичный и сдержанный человек.
Новый смотритель должен ночевать в старинном доме не менее пяти дней в неделю и проверять комнаты после посетителей в конце каждого дня.
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