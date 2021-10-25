Курс гривни к евро установлен на уровне 30,58 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 26 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,58 грн/евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,38/26,41 грн/долл., к евро - на уровне 30,63/30,65 грн/евро.

Курс на 25 октября:

Национальный банк Украины на понедельник, 25 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,29 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз до конца месяца:

Эксперты прогнозировали, что в октябре гривня ослабнет и курс доллара снова пойдет вверх.

Автор: Богдан Слуцкий