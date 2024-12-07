По словам канцлера Германии, страна является "самым большим сторонником Украины в Европе".

Канцлер Германии Олаф Шольц пока не допускает возможности направления немецкий войск в Украину. Об этом сообщает Spiegel.

По словам политика, "пока бушует война, в Украине не будет ни солдат из Германии, ни немецких сухопутных войск.

"На период после этого речь должна идти о гарантиях безопасности, которые еще обсуждаются, чтобы Украина была уверена, что Россия не нападет на нее в третий раз после 2014 и 2022 годов. Какими могут быть эти гарантии, будет обсуждаться с Украиной", - сказал Шольц.

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Он также снова отказался от идеи поставки Украине крылатых ракет Taurus, при этом отметил, что Германия "безусловно является самым большим сторонником Украины в Европе":

"Важно, чтобы убийства как можно быстрее прекратились, а независимость и суверенитет Украины оставались гарантированными".

Олаф Шольц - последние заявления

Как сообщал УНИАН, на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что украинцам в Германии пора или найти работу, или возвращаться домой. Он подчеркнул, что большинство украинцев в Германии находятся уже достаточно давно.

Ранее после визита в Киев Шольц оставил "послание" Путину. Немецкий канцлер публично заявил, что поддержка Украины со стороны Германии будет продолжаться.

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