О таких надеждах Олаф Шольц заявил после телефонного разговора с новоизбранным президентом США.

Канцлер Германии Олаф Шольц "надеется" на совместную стратегию мира в Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью газетам немецкой пресс-группы Funke, передает Le Monde.

"Я уже имел длительный телефонный разговор с будущим американским президентом (...) Я очень надеюсь, что мы сможем разработать общую стратегию для Украины, чтобы положить конец конфликту", - подчеркнул Шольц.

По его словам, никаких вопросов не должно решаться "через головы украинцев".

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"Мой главный принцип остается неизменным: ничего не должно решаться через головы украинцев. Я снова четко дал это понять президенту Зеленскому во время моего визита в Киев в начале этой недели", - добавил Шольц в интервью.

В издании напомнили, что такие заявления канцлера Германии прозвучали перед прибытием в Париж многих лидеров на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери. Таким образом это может стать поводом для дипломатических мероприятий, а также возможной первой встречи между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским после результатов выборов в США, куда их обоих пригласил лидер Франции Эммануэль Макрон.

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Как писал УНИАН, во время своего визита в Киев канцлер Германии дал "послание" российскому диктатору Владимиру Путину и заявил, что поддержка Украины со стороны его страны будет продолжаться.

"Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не прекратится. Мы будем стоять рядом с украинским народом - столько, сколько потребуется", - отметил он.

В то же время Шольц в очередной раз раскритиковал идею передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Политик обвинил кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в "рискованной политике в отношении Украины".

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