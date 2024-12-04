Канцлер отмечает, что большинство украинцев в Германии находятся уже достаточно давно.

Украинские беженцы в Германии должны либо найти работу, либо вернуться домой. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, которого цитирует N-TV.

По его словам, Германия должна позаботиться о том, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев изучали немецкий язык и искали работу.

"Слишком много людей были здесь так долго, и им стоит начать работать сейчас", - сказал Шольц.

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По словам канцлера, предыдущих усилий немецкого правительства оказалось недостаточно, чтобы решить проблему безработицы среди беженцев. Этот вопрос он обсуждал в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он только что сказал мне, что хочет помочь создать украинское учреждение в Германии и Польше, которое будет способствовать украинцам в возвращении домой или в поиске работы в Германии", - рассказал Шольц.

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Как писал УНИАН, Швейцария намерена лишить значительную часть украинцев права на убежище. Отныне швейцарские миграционные органы будут различать украинцев в зависимости от региона, из которого они выехали.

Также мы рассказывали, что почти 80% украинцев в Польше ищут работу, или уже работают. То есть этот показатель выше, чем среди самих поляков.

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