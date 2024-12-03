'Мы в этом надолго': Шольц оставил 'послание' Путину после визита в Киев

Немецкий канцлер публично заявил, что поддержка Украины со стороны Германии будет продолжаться.

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал "послание" российскому правителю Владимиру Путину после визита в Киев, состоявшегося в понедельник, 2 декабря.

В социальной сети X Шольц подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии будет продолжаться.

"Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не прекратится. Мы будем стоять рядом с украинским народом - столько, сколько потребуется", - написал Шольц.

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Визит Шольца в Киев

Напомним, 2 ноября стало известно о неожиданном прибытии немецкого канцлера в Украину. Он говорил о солидарности со страной и обещал передать дотатковое оружие.

По данным немецких СМИ, Шольц хотел обсудить с президентом Владимиром Зеленским, на что готов пойти Киев в переговорах о прекращении войны.

Впоследствии украинский лидер сообщил, что разговор с канцлером был одной из самых длинных двусторонних встреч и длился более 2,5 часов.

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