Кремлевские чиновники отмечают, что Путин готов продолжать борьбу за полный контроль над четырьмя украинскими областями.

Многие россияне приветствовали избрание Дональда Трампа президентом США, потому что думали, что он сможет заключить сделку по установлению мира в Украине, которая удовлетворит Кремль. Однако через три месяца после начала второго срока Трампа в Москве россияне все больше ощущают разочарование и все меньше верят в скорый конец войны.

Как пишет The New York Times, в своих интервью приближенные к Кремлю люди выражают разочарование как стремительным подходом Трампа к переговорам, так и очевидной негибкостью президента Владимира Путина в ходе переговоров. Некоторые опасаются, что срыв переговоров может привести к дальнейшей эскалации боевых действий.

При этом, как отмечает NYT, пока что все более резкие предупреждения США о том, что у них может закончиться терпение, не возымели должного эффекта - Путин не отступил от своего отказа от многомесячного прекращения огня, на которое Украина согласилась в марте.

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"Учитывая отсутствие симпатии Трампа к Украине и его углубляющийся конфликт с американскими союзниками, Путин, похоже, только укрепляется в уверенности, что Россия в конечном итоге сможет победить Украину в войне на истощение", - пишет NYT.

В то же время кулисами некоторые кремлевские чиновники выражают отчаяние из-за затягивающейся ситуации.

Так, один из собеседников NYT сказал, что Путин оказался более несговорчивым, чем ожидалось, в вопросе согласия на прекращение огня, и что он, похоже, готов продолжать борьбу за полный контроль над четырьмя украинскими областями, которые он провозгласил частью России в 2022 году.

Еще один близкий к Кремлю источник сказал, что, несмотря на многочасовые разговоры Путина с Трампом и Стивом Уиткоффом, российский президент, похоже, пытался дать понять, что он не прекратит боевые действия без достижения своих более широких целей, например, исключения дальнейшего расширения НАТО.

"В то же время Кремль пытается "разнообразить портфель переговоров" с Соединенными Штатами, включив в него такие вопросы, как энергетика, Арктика и космические полеты, чтобы сближение с Вашингтоном могло продолжаться даже в случае провала переговоров по Украине".

При этом некоторые россияне считают, что нетерпение Белого дома продиктовано американской политикой, учитывая предвыборное обещание Трампа поскорее закончить войну, и что компромисс все еще возможен. Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений в Москве, сказал, что его удивила "наивность" Вашингтона в отношении того, как быстро может быть достигнут мир, но обе страны находятся "в начале пути" к нему.

"Россия не собирается жертвовать своими интересами и безопасностью ради того, чтобы помочь Трампу решить его внутриполитические проблемы", - сказал Войтоловский.

Конец войны в Украине

Ранее Трамп допустил выход своей страны из переговоров о мире в Украине. Он предположил, что может просто самоустраниться из переговорного процесса и бросить все на произвол судьбы, если задача покажется ему слишком трудной.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что такое заявление Трампа говорит об осознании того, что его "мирный план" близок к полному провалу.

Ранее The New York Post писал, что решение о полном прекращении огня могут принять на следующей неделе.

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