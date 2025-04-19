Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что Киев "на 90%" согласен с мирной программой президента Трампа.

Украина практически полностью готова согласиться на мирный план Дональда Трампа, и решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня могут согласовать уже на следующей неделе на встрече в Лондоне.

Как пишет The New York Post со ссылкой на свои источники, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что Киев "на 90%" согласен с мирной программой президента Трампа. Теперь вопрос в том, согласится ли на этот план Москва.

"На предстоящей неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Затем мы намерены провести переговоры с русскими и сказать: "Хорошо вот лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, на чем остановились обе стороны. И как только мы это получим, тогда будут определены следующие шаги", - отметил чиновник.

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При этом он подчеркнул, что в случае отсутствия согласия Москвы Трамп готов выйти из-за стола переговоров, возложив ответственность за конфликт на европейских союзников Америки.

Тем временем Рустем Умеров и его коллеги будут прорабатывать оставшиеся сомнения по поводу мирного плана, большинство из которых касаются того, где будут проходить линии прекращения огня.

"Я думаю, что часть их беспокойства связана с землей... с тем, что они называют "де-юре" и "де-факто". "Де-факто" означает, что мы признаем, что русские занимают эту землю, но мы не говорим, что [Украина] собирается отказаться от нее навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаем, что [русские] занимают эту землю, и мы никогда ее больше не увидим", - сказал изданию представитель администрации Трампа.

При этом, чобы усадить Россию за стол переговоров, специальный посланник президента США Стив Виткофф может предложить Москве "пряник" в виде ослабления санкций и, возможно, размораживания конфискованных активов, сказал чиновник.

США и война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Рубио намекнул, что США уже надоела война в Украине. "Важно всем напоминать, что украинская война - это ужасная вещь, но это не наша война. Мы ее не начинали. США помогали Украине более трех лет, и мы хотим, чтобы все это закончилось", - заявил он.

NYT сообщал, что в Белом доме практически не ведутся серьезные обсуждения о дальнейшем предоставлении Украине военной помощи.

Также Bloomberg писал, что США готовы признать незаконно аннексированный Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом.

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