По его словам, США рискуют стать "сторонним наблюдателем" или даже "сторонником России", если Трамп откажется от мирного процесса.

Заявление президента США Дональда Трампа о готовности отказаться от участия в мирных переговорах по Украине говорит о том, что его план близок к полному провалу. Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Times.

При этом, по его мнению, Трамп, осознавая возможность неудачи, хочет сместить фокус внимания на Китай.

"Я думаю, что он [Трамп] готов отказаться, потому что на самом деле он не очень хорош в заключении сделок, и я думаю, что он захочет сместить акцент с того, что он обещал закончить это за 24 часа… На данный момент кажется, что он потерпит поразительное фиаско. Я думаю, он захочет сменить тему и сосредоточиться на Китае", - отметил экс-министр обороны Британии.

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Уоллес также подчеркнул, что Трамп должен предложить что-то Украине, чтобы побудить ее пойти на компромисс с Россией. Если он действительно хочет решить эту проблему, то США должны быть готовы взять на себя роль лидера, предоставив свои активы. В противном случае они "просто превратятся в стороннего наблюдателя... которого многие в Европе начинают считать сторонником России", - отметил он.

По его мнению, как только Дональд Трамп вошел в Белый дом, он "фактически дал России надежду... что они смогут победить или получить все, что хотят".

В то же время Уоллес считает, что Европа может оказать Украине необходимую поддержку, если Трамп отстранится, хоть это и будет сложно.

"Мы являемся крупным экономическим блоком, одними из самых богатых стран на Земле. Если Европа хочет что-то сделать и решить эту проблему, она может сделать шаг вперед", - отметил он.

США и война в Украине

Ранее Трамп допустил выход своей страны из переговоров о мире в Украине. Он предположил, что может просто самоустраниться из переговорного процесса и бросить все на произвол судьбы, если задача покажется ему слишком трудной.

Госсекретарь США Марко Рубио уже прямо заявил, что США потратили слишком много усилий на помощь Украине и могут просто переключиться на другие вопросы. По его словам, США признают переговоры о прекращении огня в Украине нежизнеспособными, если в течение нескольких дней не удастся добиться успеха.

В то же время The New York Post писал, что решение о полном прекращении огня могут принять на следующей неделе. В частности источники издания сообщили, что Киев "на 90%" согласен с мирной программой президента Трампа, поэтому теперь вопрос в том, согласится ли на этот план Россия.

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