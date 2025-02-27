России нужен перерыв в войне, считает начальник ГУР.

Согласно стратегии России, если до 2026 года она не выходит из этой войны, то теряет даже шанс на мировое лидерство, РФ нужен перерыв. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Укринформу.

Отвечая на вопрос, чего ждать от России за столом переговоров и на что она рассчитывает, он сказал, что россияне будут "давить на нас и предлагать различные финансово интересные вещи для других сторон".

"Конечно, тактика кнута и пряника, как говорится. Они всегда так будут делать: давить на нас и предлагать разные финансово интересные вещи для других сторон, которым принимать в этом участие. Так было всегда, и ничего у них не изменится. Здесь другой вопрос: перемирие или мир. Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личное мнение могу сказать, - в принципе, это реально. Дойти быстро до мира - нет", - отметил Буданов.

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По его мнению, России нужен перерыв, ведь согласно ее стратегии, если до 2026 года не выйти из этой войны, потеряется даже шанс на мировое лидерство, и россиянам остается "максимум уровень регионального лидерства, что их совершенно не устраивает".

По словам Буданова, финансовая цена войны слишком высока для них, она не дает развивать страну, не дает заниматься масштабными проектами, есть нехватка технологий, технологических решений, которые отсутствуют в Российской Федерации, прежде всего по разработке арктических регионов, добычи там газа и др.

Кроме того, он отметил, что в РФ есть проблемы этнические, религиозные, немножко техногенные, "но это не то, что может радикально изменить ситуацию в РФ".

"Нет лидера. Если появляется лидер, все может измениться в один день, как было с Пригожиным, к примеру. Если лидера нет, какие бы там проблемы ни были, все будет так, как оно есть. Режим у него абсолютно стабильный. Нет там того, кто может ставить серьезную угрозу, просто не существует", - рассказал он.

Другие заявления Буданова

Как сообщал УНИАН, Буданов также заявил, что сейчас окружение российского диктатора Владимира Путина, которое формирует его мнение и помогает принимать решения, не изменилось.

"Единственное - роль Шойгу (бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, - УНИАН) сильно упала. Это единственное, при том, что роль Патрушева (помощник президента РФ Николай Патрушев, - УНИАН) не сильно изменилась. Это такой интересный момент", - отметил генерал-лейтенант.

По его словам, должность секретаря национальной безопасности и обороны РФ остается ключевой в российской власти, однако Шойгу на ней просто ограничили во влиянии.

Также глава ГУР оценил работу нового министра обороны России Андрея Белоусова. По его словам, он работает нормально, а Путиным воспринимается "технократически", то есть это человек, который занимается бюрократическими и организационными вопросами. Буданов отметил, что работа Белоусова является "более в тени" и дает результат.

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