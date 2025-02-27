Также глава ГУР оценил работу нового министра обороны России Андрея Белоусова.

Сейчас окружение российского диктатора Владимира Путина, которое формирует его мнение и помогает принимать решения, не изменилось. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Укринформу".

"Единственное - роль Шойгу (бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу - УНИАН) сильно упала. Это единственное, при том, что роль Патрушева (помощник президента РФ Николай Патрушев - УНИАН) не сильно изменилась. Это такой интересный момент", - отметил генерал-лейтенант.

По его словам, должность секретаря национальной безопасности и обороны РФ остается ключевой в российской власти, однако Шойгу на ней просто ограничили во влиянии.

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"А вы знаете интересную вещь, что кабинет рабочий Патрушева в Кремле находится. А раньше находился по другому адресу. Я же говорю, здесь не так все просто, как кажется сначала. Перемены назрели, они сделали то, что сделали. Но Шойгу Патрушевым не стал. Он даже заместителей своих назначить не может", - объяснил Буданов.

Также глава ГУР оценил работу нового министра обороны России Андрея Белоусова. По его словам, он работает нормально, а Путиным воспринимается "технократически", то есть это человек, который занимается бюрократическими и организационными вопросами. Буданов отметил, что работа Белоусова является "более в тени" и дает результат.

"Давайте тоже честно скажем, она результат дает. Они смогли немножко уменьшить уровень хищения в российской армии, реально смогли. Это есть, но уменьшилось. Больше доходит до развития, поддержки вооруженных сил РФ и др. Ну это то, что на поверхности", - добавил генерал-лейтенант.

Последние заявления Буданова о войне в Украине

Ранее Буданов рассказал, что будет в случае захвата Россией Украины. По его словам, в случае такого сценария под агрессию РФ подпадет Польша, после этого Чехия, Венгрия и Болгария.

Также глава ГУР заявил, что знает о стратегическом плане РФ до 2045 года. В нем говорится о том, что если РФ до 2026 года не выходит из войны в Украине, то она на ближайший расчетный срок точно выпадает из возможности стать сверхдержавой.

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