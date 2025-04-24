Британский министр заявил, что Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий.

Великобритания не признает суверенитета России над любой незаконно захваченной территорией Украины, в том числе, над Крымом. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Соединенного Королевства, министр по делам Европы и Северной Америки Стивен Доути, отвечая на вопрос о переговорах в Лондоне по поиску путей к миру в войне России против Украины, сообщает The Guardian.

"Позиция Великобритании относительно суверенитета Украины хорошо известна. Наша позиция не изменилась. Мы не признаем суверенитета России над какой-либо незаконно захваченной территории Украины, включая Крым", - сказал он.

По словам Доути, только путем переговоров, в центре которых будет Украина, можно будет решить то, когда и на каких условиях закончится война. Также он осудил ночную атаку России на украинские города 24 апреля.

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"В то время, как Украина вела мирные переговоры, Россия продолжала эти жестокие атаки, в том числе и вчера вечером. Это является суровым напоминанием о продолжающемся кровопролитии и агрессии, которые совершаются Путиным", - добавил он.

Доути подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру. По его словам, теперь российский диктатор Владимир Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий.

"Мы не прекратим наши усилия по работе со всеми сторонами в этом направлении", - подытожил Доути.

Срыв переговоров на высоком уровне в Лондоне

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, допускает ли Украина возможность признания Крыма российским, комментируя информацию о соответствующем предложении США в рамках потенциального соглашения о прекращении огня.

Он напомнил, что Крым является суверенной территорией Украины. Также Зеленский подчеркнул, что включение таких вопросов в обсуждение завершения войны - это "игра Путина".

После этого стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не едет в Лондон, где должен был принять участие в переговорах на высоком уровне.

По данным The Washington Post, срыв переговоров произошел из-за нежелания Киева пойти на уступки относительно оккупированных территорий.

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