По мнению Селезнева, необходимо искать партнеров и союзников, с которыми можно из Украины формировать "крепкий орешек".

Признание полуострова Крым российским никогда не найдет понимания у украинского общества. Такое мнение в эфире "Фабрики новостей" высказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Любой украинский политик, который об этом заявит, - он будет обречен. И в политическом плане, да и, в принципе, проблем у него в дальнейшей жизни будет немало", - сказал он.

В то же время эксперт отметил, что сейчас Украина не имеет такого количества сил и средств, чтобы освободить Крым "силой оружия".

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"Мы должны быть абсолютно конструктивными и рациональными, оценивая наши силы, возможности, перспективы. Но выносить на широкую общественность согласие с тем, что мы готовы официально отказаться от нашего Крыма, от нашего Севастополя, - я думаю, что на такие решения никто из украинских чиновников, из представителей украинского общества [не пойдет]", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, выход один - искать партнеров и союзников, с которыми из Украины можно формировать "крепкий орешек".

"Такое себе Государство Израиль, которое находится в самом центре Европейского континента. Потому что другого пути нет. Страну, которая не может себя защитить, просто разрушат", - сказал Селезнев.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает юридически российскую оккупацию Крыма.

Глава государства добавил, что как только начинаются разговоры о Крыме, об украинских суверенных территориях, то переговоры заходят в формат, которого хочет Россия, - затягивание войны, потому что быстро договориться обо всем не получится.

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