По словам президента, на Россию должно быть давление всего мира.

Украина не признает юридически российскую оккупацию Крыма. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

"Не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины", - подчеркнул он

Зеленский добавил, что как только начинаются разговоры о Крыме, о наших суверенных территориях, то заходим в формат, которого хочет Россия - затягивание войны, потому что быстро договориться обо всем не получится.

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"12-й год воюем, это уже ответ, можно ли с Россией договориться в целом? Это риторический вопрос. Можно ли договориться с Россией быстро? Нет. Без давления - невозможно", - подчеркнул президент.

По его словам, должно быть давление всего мира, а в первую очередь - со стороны США. Зеленский отметил, что включение таких вопросов в обсуждение завершения войны - это "игра Путина".

Президент Украины отметил, что разные такие сигналы звучат, но если будет официальное такое предложение, то Украина сразу на него отреагирует.

"Такие сигналы звучат, и мы знаем, где они звучат", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что не знает, от кого они звучат - или от РФ, или от определенных представителей США, которые имели диалог с Путиным.

Заявление ОП относительно возможности признания Крыма российским

Как сообщал УНИАН, издание Semafor со ссылкой на свои источники сообщило, что в администрации США рассматривают возможность признать украинский Крым территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении войны в Украине.

Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко отмечал, что Соединенные Штаты Америки не делали официальных заявлений о готовности рассмотреть вопрос признания временно оккупированного Крыма российским. Однако такие заявления со стороны Трампа звучали и 10 лет назад.

Он отметил, что украинская сторона даже такие вопросы не обсуждает.

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