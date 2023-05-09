В них приняли участие около четырех тысяч солдат.

Швейцария провела на своей территории одни из крупнейших военных учений за последние 30 лет. Как сообщает Reuters, военнослужащие репетировали отпор воображаемому врагу.

Учения проводились в четырех кантонах в течение девяти дней. Всего в них приняли участие четыре тысячи военнослужащих.

Источник отмечает, что швейцарцы провели такие учения в то время, роль страны в европейской обороне привлекла внимание на фоне призывов помочь Украине в борьбе с российским вторжением.

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Еще в 2021-м году Швейцария запланировала обучение LUX23. Они не были организованы в ответ на российское полномасштабное вторжение в феврале 2023-го года, однако в стране считают, что такие шаги Москвы сделали учения еще более актуальными.

"Готовность наших партнеров и понимание населения относительно такого рода учений значительно изменились. Это, конечно, напрямую связано с войной в Украине", - сказал Матиас Тушер, командир швейцарской территориальной дивизии 1.

На Швейцарию усилилось давление со стороны граждан и международного сообщества, чтобы страна отменила запрет на экспорт оружия в зоны боевых действий, но некоторые политические фракции опасаются, что такой шаг поставит крест на внешнеполитической традиции нейтралитета.

"Мы понимаем, что люди смешивают потребность поддержать страну, которую атаковали, с необходимостью сохранить место для агрессора, когда он определен таким, чтобы прийти к разговору и найти решение", - сказал государственный советник Мауро Поджа.

Швейцария и ее блокирование военной помощи Украине: что известно

В феврале представители Швейцарии сообщили, что отказали Испании в реэкспорте для Украины систем противовоздушной обороны. В стране убеждены в своих взглядах на счет нейтралитета.

Впоследствии стало известно, что Швейцария утилизирует рабочие ракеты, которые помогли Украине улучшить оборону неба. Интересно, что они не швейцарского, а британского производства.

Вскоре Владимир Зеленский выступит в онлайн-формате перед парламентом Швейцарии. Это будет первое в истории страны видео обращения иностранного спикера. Такое обращение запланировано во время летней сессии, которая стартует 30 мая. Окончательную дату согласуют впоследствии.

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