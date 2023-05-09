Швейцария провела на своей территории одни из крупнейших военных учений за последние 30 лет. Как сообщает Reuters, военнослужащие репетировали отпор воображаемому врагу.
Учения проводились в четырех кантонах в течение девяти дней. Всего в них приняли участие четыре тысячи военнослужащих.
Источник отмечает, что швейцарцы провели такие учения в то время, роль страны в европейской обороне привлекла внимание на фоне призывов помочь Украине в борьбе с российским вторжением.
Еще в 2021-м году Швейцария запланировала обучение LUX23. Они не были организованы в ответ на российское полномасштабное вторжение в феврале 2023-го года, однако в стране считают, что такие шаги Москвы сделали учения еще более актуальными.
"Готовность наших партнеров и понимание населения относительно такого рода учений значительно изменились. Это, конечно, напрямую связано с войной в Украине", - сказал Матиас Тушер, командир швейцарской территориальной дивизии 1.
На Швейцарию усилилось давление со стороны граждан и международного сообщества, чтобы страна отменила запрет на экспорт оружия в зоны боевых действий, но некоторые политические фракции опасаются, что такой шаг поставит крест на внешнеполитической традиции нейтралитета.
"Мы понимаем, что люди смешивают потребность поддержать страну, которую атаковали, с необходимостью сохранить место для агрессора, когда он определен таким, чтобы прийти к разговору и найти решение", - сказал государственный советник Мауро Поджа.
Швейцария и ее блокирование военной помощи Украине: что известно
В феврале представители Швейцарии сообщили, что отказали Испании в реэкспорте для Украины систем противовоздушной обороны. В стране убеждены в своих взглядах на счет нейтралитета.
Впоследствии стало известно, что Швейцария утилизирует рабочие ракеты, которые помогли Украине улучшить оборону неба. Интересно, что они не швейцарского, а британского производства.
Вскоре Владимир Зеленский выступит в онлайн-формате перед парламентом Швейцарии. Это будет первое в истории страны видео обращения иностранного спикера. Такое обращение запланировано во время летней сессии, которая стартует 30 мая. Окончательную дату согласуют впоследствии.