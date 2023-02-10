Они сослались на закон о военных материалах.

Швейцария отклонила запрос Испании на реэкспорт швейцарских средств противовоздушной обороны в Украину.

Об этом заявил представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) в комментарии CNN. Правительство отказало в разрешении на реэкспорт двух зенитных орудий, сославшись на нарушение закона страны о военных материалах.

"Именно по той же причине мы отклонили аналогичный запрос из Дании и Германии в прошлом году", - объяснил представитель SECO Фабиан Майенфиш.

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Позиция Швейцарии в войне

Как сообщал УНИАН, после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Швейцария отменила нейтралитет и ввела санкции против России, а также закрыла небо для российских самолетов.

В марте они пообещали выделить около 85 миллионов долларов США на гуманитарную помощь Украине.

В апреле страна отказала Германии в передаче Украине боеприпасов для установок Gepard, в июне - Дании в передаче бронированных машин Piranha III. В ноябре они снова отказали Германии, объяснив это принципом равного отношения в законе о нейтралитете.

В январе 2023 года Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Швейцария ветирует поставку Украине военных материалов из Испании.

Недавно в СМИ появилась информация, что в парламент Швейцарии представили законопроект, который позволит разрешать реэкспорт швейцарского оружия в страны с такими же демократическими ценностями.

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