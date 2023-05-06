Это будет первое в истории Швейцарии виртуальное обращение иностранного лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые выступит перед парламентом нейтральной Швейцарией.

Посольство Украины направило соответствующий запрос, а 5 мая обе палаты парламента дали согласие.

Отмечается, что видеообращение Зеленского, вероятно, произойдет во время летней сессии. Она стартует 30 мая. Окончательно дату утвердят после консультаций с украинскими властями.

Видео дня

Как известно, с 1970 года перед Федеральным собранием Швейцарии выступили лишь 28 приглашенных спикеров. Среди них были президенты и представители международных организаций, министр иностранных дел и председатель Сената. Однако это будет первое в истории страны виртуальное обращение иностранного лидера.

Война в Украине - позиция Швейцарии

Как ранее сообщал УНИАН, Швейцария решительно осуждает военную агрессию России как массовое нарушение международного права. Швейцария впервые присоединилась ко всем общеевропейским санкциям против РФ. Некоторые эксперты считают, что этим решением власти страны уже нарушили свой драгоценный нейтралитет.

Несмотря на это, страна продолжает настаивать на своем нейтралитете, не оказывает военную помощь Украине и запрещает реэкспорт другим союзникам Киева. В Частности, Швейцария запретила Германии и другим странам передавать оружие, закупленное в Швейцарии Украине.

Это препятствует экспорту остро необходимых боеприпасов для немецких зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Недавно канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Швейцарию из-за нежелание страны разрешить передачу швейцарских боеприпасов.

В то же время президент Швейцарии Ален Берсе подчеркнул, что его страна не будет нарушать свои законы о нейтральном статусе государства ради поставки оружия Украине.

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