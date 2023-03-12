Интересно, что законодательство Швейцарии предусматривает возможность отправить ЗРК Rapier в Украину.

Швейцария решила уничтожить зенитные ракеты, которые могли бы пригодиться украинским системам ПВО.

Как пишет NZZ, в 1980-х годах Швейцария закупила ЗРК Rapier в Великобритании. Сейчас армия Швейцарии имеет 60 зенитно-ракетных комплексов Rapier, первая партия которых уже утилизирована.

Эти ракеты старые и власти Швейцарии вывели ЗРК Rapier из эксплуатации. Тем не менее, такое оружие все еще могло сбивать низко летящие цели (дроны или вертолеты). ЗРК Rapier могли бы прикрыть гражданскую инфраструктуру Украины от российской агрессии.

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"Абсурдно, что мы отказываемся от оборонительного оружия", – заявил член Национального совета Швейцарии от "зеленых либералов" Франсуа Пуанте, который поддерживает передачу вооружений Украине.

Интересно, что законодательство Швейцарии предусматривает возможность отправить ЗРК Rapier в Украину. Для этого достаточно было бы вернуть данное оружие в страну-изготовитель (Великобритания) и затем правительство Соединенного Королевства приняло бы справедливое решение. Возврат оружия стране-производителю не считается реэкспортом, но Швейцария даже не направила запрос в Лондон.

Позиция Швейцарии по войне в Украине

В начале российского вторжения в Украину Швейцария присоединилась к европейским санкциям против РФ, чем, по некоторым оценкам, нарушила свой исторический нейтралитет.

Также Швейцария начала замораживать активы российских олигархов, попавших под санкции. Кроме того, страна оказывает гуманитарную помощь Украине.

Но власти страны отказались поставлять Украине оружие и запретили другим странам передавать оружие швейцарского производства.