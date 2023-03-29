25 февраля Европейский Союз одобрил 10-й пакет санкций к РФ.

Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций ЕС против России.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций ЕС с 29 марта", - отметил он.

Санкции против РФ

25 февраля Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций к России.

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В этом пакете есть новые санкции против предприятий военной промышленности и финансового сектора и против пропагандистов РФ.

В частности, предусмотрены новые значительные ограничения на импорт/экспорт и запрет российских пропагандистских СМИ.

Ограничительные меры введены против 121 физического и юридического лица. Санкции направлены, в частности, на тех, кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление по меньшей мере шести тысяч украинских детей.

Позиция Швейцарии по поводу войны в Украине

После вторжения РФ в Украину Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям. В стране стали замораживать российские активы. Но 15 февраля правительство страны сообщило, что не может конфисковать их, поскольку это запрещает конституция.

Хотя Швейцария оказала Киеву гуманитарную помощь, но отказалась снабжать оружием и запретила другим странам передавать ВСУ оружие швейцарского производства. 12 марта президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что швейцарское оружие не должно попасть в Украину.

А 22 марта стало известно, что власти Швейцарии заморозили рассмотрение вопроса реэкспорта оружия до весны 2024 года.

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