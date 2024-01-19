Он подчеркнул, что мир имеет силу, чтобы это остановить.

Сейчас из-за безумия российских руководителей для каждой нации мира - период неопределенности и опасности, мир слышит и убеждается, что впереди может быть еще больше войн.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении. По словам Зеленского, сегодня он провел два телефонных разговора. В частности, с премьер-министром Албании Эди Рамой и президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.

"Мы обсудили наше сотрудничество в международных институтах. В частности, очень полезным для защиты международного права, для сохранения здравого смысла в международных институтах было председательство Албании в Совете Безопасности ООН. Албанское представительство всегда морально и честно реагировало на потоки российской лжи в ООН. И это важно, чтобы честный голос всегда звучал в ответ на российскую дезинформацию", - заявил глава государства.

Видео дня

С президентом ОАЭ, как отметил Зеленский, они говорили о двусторонних отношениях, о возможностях поддержки Украины в различных сферах со стороны Эмиратов. "Проинформировал и господина президента Эмиратов, и господина премьер-министра Албании о нашей глобальной работе по формуле мира, подготовке Глобального саммита мира", - сказал президент.

Он подчеркнул, что это общий интерес всех в мире, кто ценит стабильность и предсказуемость, чтобы Глобальный саммит мира имел результат, чтобы международное право снова действовало на полную.

"Сейчас из-за безумия российских руководителей для каждой нации мира - период неопределенности и опасности. Все чаще мир слышит и убеждается, что впереди может быть еще больше войн. Но у нас есть сила, чтобы остановить это. У нас есть сила защитить нормальную жизнь. Мир обладает этой силой. И она должна сработать сейчас – должна остановить Россию. Я благодарен всем, кто помогает. Спасибо всем, кто защищает Украину, кто работает ради Украины и кто помнит: главная задача - дать нашему государству все возможности, чтобы выгнать оккупантов. Обязательно это сделаем", - заявил глава государства.

Зеленский о войне: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский, говоря о возможности замораживания войны, назвал российского диктатора Путина хищником, который не довольствуется замороженными продуктами.

Во время выступления в Давосе украинский президент сказал, что Украине будет трудно в случае, если помощь от союзников прекратит поступать. А если РФ удастся захватить Украину, то она начнет войну с НАТО, убежден он.