Он похвалил шведские власти, которые предупредили своих граждан о необходимости готовиться к войне.

Странам-членам НАТО не следует рассчитывать на то, что они продолжат жить в мире, им нужно готовиться к войне с Россией, которая сильно затронет гражданских.

Такое мнение высказал глава военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр в беседе с журналистами. "Мы должны осознать, что живем в состоянии мира, и это не то, что само собой разумеющееся. И именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это и индустриальная база, и также люди, которые должны понять, что они играют определенную роль", - высказал мнене Бауэр.

Он вспомнил и похвалил власти Швеции, которы предупредили граждан, что нужно готовиться к войне. "С этого надо начинать - с осознания, что не все можно спланировать и не все будет в шоколаде в следующие 20 лет", - сказал военный.

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На следующей неделе НАТО начинает масштабные учения Steadfast Defender 2024, в которых примут участие около 90 тысяч военнослужащих (в том числе 20 тысяч британских). Эти учения продлятся до мая.

Война НАТО и РФ

Кремль может затеять войну с НАТО, чтобы оправдать свое поражение в Украине. Вероятно, агрессия будет носить гибридный характер, заявил аналитик Валерий Клочко.

А 17 января гГоссекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что у президента РФ Владимира Путина агрессивные замыслы, простирающиеся далеко за пределы Украины. По словам госсекретаря, такой сценарий чреват серьезной опасностью, поскольку может втянуть США в прямой конфликт с РФ. "Думаю, что [Путин] набросится на Украину по полной программе, а затем пойдет на страны НАТО, И, если он нападет на страну НАТО, мы будем обязаны помочь ей в соответствии со ст. 5 договора о НАТО", - объяснил ситуацию Блинкен.

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