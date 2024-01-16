Президент Украины говорит, что уменьшение давления на Россию добавляет годы к войне.

Президент Владимир Зеленский назвал лидера РФ Владимира Путина хищником, который не довольствуется замороженными продуктами.

Об этом глава государства заявил во время выступления перед участниками специального заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

"Этот год должен стать решающим. Может ли замораживание войны в Украине стать ее концом? Я не хочу довольствоваться истиной, что любой замороженный конфликт рано или поздно разгорится снова. Напомню, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса - тогдашний канцлер Германии, тогдашние президенты Франции. Но Путин - хищник, который не довольствуется замороженными продуктами. И мы должны защищать себя, своих детей, свои дома, свои жизни. Мы должны это сделать", - акцентировал Зеленский.

Он добавил, что Украина способна одержать победу над диктатором и на море, и на небе, и на земле. Украинская армия это давно доказала, считает президент. "Мы наращиваем производство оружия. Мы достигли экономического роста в Украине, наш ВВП растет - несмотря на войну более чем на 5% в прошлом году. Мы получили решение о переговорах о вступлении в ЕС. И мы нормализуем идею, что агрессии можно одержать победу - даже путинские агрессии, которые длятся уже десять лет и более", - заявил глава государства.

Он также отметил, что уменьшение давления на Россию добавляет годы к войне.

"Можем сказать: не эскалируйте. Всем сомневающимся. Всем, кто хочет уменьшить поддержку. И в этом предостережении мы абсолютно правы. Потому что каждое уменьшение давления на агрессора добавляет годы к войне. Но каждая инвестиция в уверенность защитника сокращает войну. Мы должны сделать возможным ответ на наиболее весомый вопрос: война закончится справедливым и надежным миром", - сказал Зеленский.

Зеленский встретился с Блинкеном в Давосе

Сегодня Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели содержательную встречу в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Противовоздушная оборона и дальнобойные способности особенно важны для нашего государства", - сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил президента США, Конгресс и весь американский народ за неизменную и мощную помощь Украины.

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