Зеленский назвал Путина хищником, которого не устраивают замороженные продукты / коллаж УНИАН, фото скриншот, фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назвал лидера РФ Владимира Путина хищником, который не довольствуется замороженными продуктами. 

Об этом глава государства заявил во время выступления перед участниками специального заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

"Этот год должен стать решающим. Может ли замораживание войны в Украине стать ее концом? Я не хочу довольствоваться истиной, что любой замороженный конфликт рано или поздно разгорится снова. Напомню, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса - тогдашний канцлер Германии, тогдашние президенты Франции. Но Путин - хищник, который не довольствуется замороженными продуктами. И мы должны защищать себя, своих детей, свои дома, свои жизни. Мы должны это сделать", - акцентировал Зеленский. 

Он добавил, что Украина способна одержать победу над диктатором и на море, и на небе, и на земле. Украинская армия это давно доказала, считает президент. "Мы наращиваем производство оружия. Мы достигли экономического роста в Украине, наш ВВП растет - несмотря на войну более чем на 5% в прошлом году. Мы получили решение о переговорах о вступлении в ЕС. И мы нормализуем идею, что агрессии можно одержать победу - даже путинские агрессии, которые длятся уже десять лет и более", - заявил глава государства.

Он также отметил, что уменьшение давления на Россию добавляет годы к войне. 

"Можем сказать: не эскалируйте. Всем сомневающимся. Всем, кто хочет уменьшить поддержку. И в этом предостережении мы абсолютно правы. Потому что каждое уменьшение давления на агрессора добавляет годы к войне. Но каждая инвестиция в уверенность защитника сокращает войну. Мы должны сделать возможным ответ на наиболее весомый вопрос: война закончится справедливым и надежным миром", - сказал Зеленский.

Зеленский встретился с Блинкеном в Давосе

Сегодня Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели содержательную встречу в Давосе на полях Всемирного экономического форума. 

"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Противовоздушная оборона и дальнобойные способности особенно важны для нашего государства", - сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил президента США, Конгресс и весь американский народ за неизменную и мощную помощь Украины.

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