Кремлю нужно оправдание для открытой отправки армии на украинскую территорию, и переговоры Путина с Меркель и Макроном свидетельствуют, что он его уже ищет.

Российские войска у границы Украины. Пушки везут через мост на оккупированный Россией Крым. НАТО выступает с обеспокоенными заявлениями. А президент США уверяет украинского коллегу, что Украина не одна.

На фоне всего этого возникает лишь один вопрос: Россия готовит новый этап войны против Украины? Об этом пишет Süddeutsche Zeitung. Наиболее оптимистичный ответ гласит: президент Владимир Путин лишь играет мышцами, чтобы испытать президента Джо Байдена и наказать Киев за его недавнее наступление против Виктора Медведчука.

Читайте такжеAtlantic Council: Россия может затянуть Украину в ту же ловушку, что и ГрузиюВторой возможный сценарий заключается в том, что Путин добивается военной конфронтации, чтобы официально разместить российские войска в Луганске и Донецке, выдавая их за "миротворцев". Третий сценарий - Кремль готовит военное наступление, чтобы завоевать коридор в оккупированный Крым, а заодно получить доступ к воде из Днепра, от которой сейчас отрезан полуостров, превращенный в огромную российскую военную базу.

Военная эскалация на Донбассе произошла на фоне слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что отношения Москвы с Западом достигли "самой низкой точки". ЕС ввел новые санкции против России, чтобы наказать ее за покушение на оппозиционера Алексея Навального. Киев заблокировал ряд пророссийских телеканалов Виктора Медведчука, а также заморозил ряд других его активов. В Вашингтоне президент США во время своего обращения к Госдепартаменту 4 февраля объявил, что время вседозволенности для Москвы закончилось. А 17 марта Байден во время интервью телеканалу ABC назвал Путина "убийцей". А также пообещал, что российский президент "заплатит" за вмешательство в американские выборы в пользу Дональда Трампа.

Президент России немедленно отозвал российского посла в Москву. Это довольно резкий шаг, согласно дипломатическому протоколу. Но это не единственный ответ Путина. Через четыре дня после слов Байдена об "убийце" Путин вызвал министра обороны Сергея Шойгу. А еще через четыре дня Шойгу объявил, что 56-я парашютная бригада (примерно 4 тысячи солдат) будет перемещена из России в оккупированный Крым. На следующий день вспыхнули бои вблизи украинского села Шумы.

Москва еще в феврале объявила о намерении провести военные учения в Крыму, сценарий которых предусматривает отработку маневров по захвату чужой территории. После этого военные аналитики начали говорить о возможной подготовке России к попытке захватить коридор из Донбасса в Крым, чтобы возобновить поставки воды на высохший полуостров.

Читайте такжеFrankfurter Allgemeine: НАТО до сих пор не достаточно быстр, чтобы защитить Балтию от судьбы УкраиныОккупация такого коридора, конечно же, означало бы начало большой войны. Сейчас, однако, даже самые встревоженные украинцы не верят в такой сценарий. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сказал, что его ведомство не верит в неотвратимое начало войны.

Более возможно то, что Путин готовится к отправке так называемых "российских миротворцев" на Донбасс, чтобы официально расширить свой контроль. Это было бы промежуточным этапом для дальнейшей аннексии востока Украины. Несколько идеологов так называемой "Новороссии", о которой Путин тоже мечтает, говорили о такой возможности годами. С апреля 2019 года Путин незаконно раздает российские паспорта жителям оккупированной части Донбасса. Эксперты Eastern Human Rights Group говорят, что по состоянию на начало января Москва раздала 442 тысячи своих паспортов.

28 января в Донецке прошла конференция под названием "Русский Донбасс". Звездой мероприятия была глава пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Она заявила: "Народ Донбасса хочет жить дома и быть частью нашей великой родины. И мы обязаны позаботиться о них. Матушка Россия, забери Донбасс домой!". Немецкое издание замечает, что Симоньян вряд ли появилась на Донбассе без одобрения Москвы. Официально же пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что аннексия Донбасса "не на повестке дня".

Читайте такжеWP: США хотят, чтобы Россия понимала цену эскалации в УкраинеSüddeutsche Zeitung пишет, что на данный момент более вероятным сценарием можно считать отправку так называемых российских "миротворцев". С точки зрения Минских соглашений от 2015 года, договориться о которых помогла канцлер Ангела Меркель и которые сдерживают Москву, Путину нужно оправдание, чтобы "защитить" русскоязычное население.

"Видео-конференция с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном за 30 марта показало, что он ищет это оправдание", - говорится в статье.

Поскольку Путин во время разговора с европейскими лидерами жаловался, что якобы Украина «готовит провокацию" на линии фронта.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Перевод: Лесь Дымань