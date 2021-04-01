Но аналитики говорят, что это может быть не единственная причина усиления российской агрессии на Донбассе.

Россия начала мобилизацию войск вдоль границы Украины, и это новый вызов для администрации Джо Байдена. Шаткий режим прекращения огня между ВСУ и российскими силами может окончательно быть разрушен.

Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что российское стягивание войск к границе началось после эскалации боев вдоль линии разграничения. Во время одной атаки на прошлой неделе погибли 4 солдата ВСУ, а еще двое были ранены. В ответ Украина во вторник привела свою армию в боевую готовность. А подразделения на востоке и возле административной границы с оккупированным Крымом были усилены.

Читайте такжеNYT: Россия стягивает тысячи военных к границе УкраиныБайден боролся с махинациями Кремля, такими как массивные кибератаки против компьютерных систем США и вмешательство в американские выборы в 2020 году. Но ситуация в Украине - первая из тех, которые включают передвижение российских войск. Москва отрицает, что не пыталась повлиять на американские выборы, так же как и причастность к кибератакам. В Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента сказал, что США обсуждают ситуацию на Донбассе с союзниками по НАТО.

"Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины включительно с нарушением режима прекращения огня с июля 2020 года, что привело к гибели 4 солдат Украины 26 марта и ранению еще двух", - заявили в Госдепартаменте.

В Пентагоне говорят, что следят за ситуацией. А председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли поговорил с коллегами из Украины и России.

Аналитики говорят, что Москва еще не стянула к границе достаточного количества войск, чтобы пойти в открытое наступление на Донбассе. Но Москва может попытаться спровоцировать вспышку боев, чтобы испытать поддержку Украины со стороны президента Джо Байдена. Перед новой мобилизацией войск министерство обороны России объявило проведение ряда военных учений менее чем в 100 километрах от украинской границы.

Читайте такжеУ Путина оправдывают развертывание войск возле границы Украины - кивают на НАТОВыступая перед украинским парламентом на этой неделе, начальник Генерального штаба генерал Руслан Хомчак сказал, что учения - это лишь прикрытие для стягивания тактических групп со всей России на территорию Украины. И все эти силы остались после окончания учений. Эта ситуация напоминает поведение России после аннексии Крыма в 2014 году, когда Владимир Путин переправил военные подразделения к украинской границе. На это указал военный эксперт из московского Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов.

"На данный момент там несколько батальонов тактических групп из разных военных округов. Похожим образом укрепление у границы происходило в 2014 и 2015 годах", - сказал он.

Барабанов пояснил, что в начале конфликта 7 лет назад ряд полков из регионов в глубине России были отправлены к украинской границе и остались там на постоянной основе. Они стали первой линией поддержки российских сил на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Российский аналитик допускает, что нынешнее движение российских войск может быть нужно для увеличения численности и возможностей этих полков.

В свою очередь, старший научный сотрудник Эстонского института внешней политики в Международном центре обороны и безопасности в Таллине Джеймс Шерр считает, что Москва хочет проверить, на сколько администрация Байдена поддерживает Украину. Но кроме этого она разочарована собственным провалом в достижении поставленных перед собой целей.

Читайте такжеAtlantic Council: Переговоры о Донбассе без Украины - это крах "Нормандского формата"В феврале правительство президента Владимира Зеленского пошло в наступление против пророссийского политика в Украине Виктора Медведчука, который тесно связан с Путиным. Киев закрыл три его телеканала, а затем заморозил активы, заблокировав возможность вести бизнес в стране. В решении закрыть телеканалы Зеленский сказал, что их финансировала "страна-агрессор", имея в виду Россию.

Аналитик Института исследований войны Мейсон Кларк, который специализируется на России, сказал, что РФ запустила кампанию по дезинформации в начале марта. В ней Москва обвиняла Украину в "подготовке наступления" на Донецк и Луганск. По словам аналитика, подконтрольные Кремлю СМИ и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усилили это утверждение.

Российские войска у границы Украины

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы для военной безопасности Украины.

По словам Хомчака, в последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий за зимний период обучения, поддержания боевой готовности и общей подготовки будущих стратегических учений «Запад-2021» Вооруженные Силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вдоль границы Украины – на севере, на Востоке и на юге, а именно – в Брянской, Воронежской областях. Кроме того, наращивание происходит также в оккупированной Россией АР Крым.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань