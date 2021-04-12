Москва и Пекин движутся к образованию тесного альянса и могут прижать новую администрацию в Вашингтоне к стене.

Возможно, это лишь стечение обстоятельств, что Россия начала стягивать войска к границе Украины как раз в то же время, когда Китай бряцает оружием вокруг Тайваня. Перефразируя поэта Альфреда Теннисона, весна - это время, когда фантазии молодых мужчин разворачиваются к войне. И этот крутой максимализм касается даже престарелых головорезов, таких как Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Россия и Китай движутся в направлении образования тесного альянса. Пока нет никаких доказательств прямой связи между событиями у границ Украины и Тайваня. Но Путин и Си Цзиньпин, без сомнения, хорошо знают о действиях друг друга, которые имеют идентичный эффект взаимного усиления, повышая напряжение для новой администрации Джо Байдена. Об этом пишет The Guardian.

"То, что сейчас происходит, можно описать как полное воплощение кошмарного видения Джорджа Оруэлла, описанного в его романе-антиутопии "1984". В нем мир поделен географически, политически и военно на три враждующие супердержавы: Океанию (Северная Америка и Британия), Евразию (Россия и Европа) и Истазию (Китай)", - говорится в статье.

Читайте такжеWP: Сильные ВВС Украины и отключение от SWIFT остановят наступление РоссииПубликация книги Оруэлла в 1949 году совпала с образованием НАТО во главе с США, а также подъемом СССР Иосифа Сталина как ядерной силы. В то же время произошло и провозглашение образования Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. Но это были еще ранние дни.

Предсказание Оруэлла о начале бесконечной трехсторонней глобальной конфронтации было преждевременным. Китаю еще требовалось время на развитие. СССР, в конце концов, развалился. А США, провозгласив однополярное движение, стали победителями. Но сегодня, по некоторым признакам, наконец зарождается оруэлловский трехсторонний мир. 2021-й - это новый 1984.

Если Китай и Россия объединятся против США и их союзников, это прямой путь к миру, где ни одна суперсила не имеет права доминировать над остальными двумя. В 1972 году президент Ричард Никсон хотел, чтобы Китай помог Америке против СССР. Возможно когда-то США и Россия объединят силы против Пекина. Как поет Мит Лоуф, два из трех - это уже не плохо.

"Адвокаты многополярного мира скажут, что это очень упрощенное видение, а реальный стратегический баланс более изощрен и сложен. Но скажите это людям на Донбассе в Украине и в оккупированном Крыму, которые столкнулись с совершенно неизощренным стягиванием войск России к "линии разграничения"", - пишет издание.

Консенсус между аналитиками говорит, что Путин не готовит вторжение. Какие же у него планы? Апологеты считают, что его спровоцировала Украина. Мол, проблема в том, что украинское правительство провозгласило одной из своих главных задач возвращение Крыма, оккупированного Россией с 2014 года. А также провокацией якобы стало возобновление разговоров о потенциальном вступлении Украины в НАТО.

Читайте такжеForeign Policy: Украине лучше держать позиции и ждать, когда Путина не станетБолее банальное объяснение говорит, что Москва давит на Киев, потому что так называемый Минский процесс зашел в тупик. Путин наслаждался большим, хоть и временным, повышением рейтинга после аннексии Крыма. В прошлом месяце он устроил пышный телевизионный саммит, чтобы отметить седьмую годовщину событий в Крыму и вернуть себе утраченную популярность. Кажется, замысел провалился. Россияне сосредоточены на пандемии коронавируса (и на некомпетентной реакции властей на нее), на обвале их доходов, ухудшении социально-экономических прогнозов. Больше чем когда-либо проект Путина по восстановлению советской империи кажется непривлекательным, особенно для молодежи.

Дома его также критикуют сторонники осужденного оппозиционного активиста Алексея Навального. Кроме того напряжение поднимают обвинения в коррупции. Лишь 32% россиян доверяют своему президенту, о чем свидетельствуют данные опроса "Левада Центра". Учитывая все это, стягивание войск к границам Украины имеет вид продуманной попытки отвлечения внимания ради внутренних политических потребностей.

В то же время, Путин может умышленно испытывать решимость США и Европы. Он не забыл, как Джордж Буш-младший пообещал бессмертную поддержку новому демократическому правительству в Грузии в 2005-м, а потом "исчез из поля зрения", когда началась война с Россией в 2008-ом. Аналитик Тед Гален Карпентер на прошлой неделе отметил, что Белый дом Байдена тоже подтвердил "непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии на Донбассе и в Крыму". В лучшем случае это выглядит как выходка судьбы, а в худшем - как жестокий обман.

"Параллели между чрезмерным поощрением Украины и болтовней Буша о Грузии жуткие и тревожные", - писал Карпентер.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Война с Украиной никому в России не выгоднаСША и НАТО не будут воевать с Россией за восток Украины больше, чем они "воевали" за Южную Осетию. А если они все же пойдут на эту войну, тогда это начало Третьей мировой. И вот в этом и заключается наибольшая глобальная опасность: в размытой разнице между словами и действиями во все более интенсивной трехсторонней борьбе между супердержавами. Разоблачит ли Путин блеф американского президента, который разозлил его словами об "убийце" и многочисленными неразрешимыми спорами? С другой стороны мира, сделает ли это Си Цзиньпин?

Мрачный лидер Китая похож на того, кто склонен к размышлениям. Он имеет дело со многими неприятностями из-за Запада. Среди них обвинения в организации геноцида в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в жестокости к Гонконгу, а также в агрессии в морях вокруг Китая. Чем руководствуется китайский лидер, когда его войска осаждают Тайвань?

Один из ответов в том, что Си Цзиньпин тоже надеется отвлечь внимание от проблем дома. Возможно он столкнулся с невидимым противостоянием внутри китайской Компартии. Более вероятно, что он хочет отметить в июне 100 лет основания Компартии, завоевав то, что осталось от националистов Чана Кайши. Взятие Тайваня под контроль закрепит наследие Си Цзиньпина.

Читайте такжеBusiness Insider: Новым Крымом может запросто стать ТайваньТесные личные, стратегические и военные связи с путинской Россией означает, что сопротивления из этого угла не будет. Наоборот, прозвучат аплодисменты. Тайваньцы готовы сражаться, но они не смогут победить в одиночку. Только американцы стоят на пути Пекина. Си Цзиньпин просто троллит Вашингтон? А может он действительно готов бросить ему вызов и пойти в наступление против Тайваня?

"Оруэлловским кошмаром для Байдена и Запада стало бы одновременное российское вторжение в Украину и китайская атака против Тайваня. Выбор Океании: война на два фронта или унижение со всех сторон. Добро пожаловать в мир Уинстона (имя главного героя романа 1984, - ред.)", - говорится в статье.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань