Инициаторы акции уточнили, что выходят не только за Навального, а за свободу, будущее детей и "счастливую Россию без Путина".

Сторонники осужденного российского оппозиционера Алексея Навального собирают полумиллионный митинг. Сейчас на акцию согласилось пойти более 45 тысяч жителей РФ.

Об этом говорится на сайте Свободу Навальному.

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Организаторы массовых мероприятий даже создали онлайн-карту, где указывается точное количество тех, кто готов выйти на протесты в регионах России: "чтобы все, кто противостоит власти, почувствовали, что они не одни. А потом встретились друг с другом на улицах и площадях своих городов".

«Главное, чего боится Путин, – уличные акции. Но они должны быть по-настоящему массовыми. Если на мирный протест выйдут сотни тысяч людей, их требования невозможно будет игнорировать», – говорится в сообщении.

Инициаторы акции уточнили, что выходят не только за Навального, а за свободу, будущее детей и «счастливую Россию без Путина».

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: Яна Ставская